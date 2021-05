Tamedia: Thomas Knellwolf wechselt ins Bundeshaus

«Und wieder hervorragende Verstärkung für die Bundeshausredaktion Tamedia: Thomas Knellwolf, Co-Leiter des Recherchedesks, wechselt im Sommer zu uns nach Bern», twitterte Fabian Renz, Leiter der Leiter Tamedia-Bundeshausredaktion am Freitag.

Wie Thomas Knellwolf am Samstag gegenüber persoenlich.com bestätigt, wird er per 1. Juli die Co-Ressortleitung beim Tamedia-Recherchedesk abgeben und intern ins Bundeshaus-Team wechseln. Er folgt auf Christoph Lenz, der ebenfalls intern wechselt: zum Magazin, wie er auf Twitter vermeldet hatte.

Knellwolf wechselt, weil er sich eine Veränderung wünscht: «Grund ist, dass ich – als wohl dienstältester Ressortleiter im Haus – etwas Neues wagen und vor Ort zur Bundespolitik recherchieren möchte.» Weiterhin könne er sich dort unter anderem zwei seiner bisherigen Schwerpunkte widmen: der Strafjustiz des Bundes und dem Nachrichtendienst.

In den vergangenen acht Jahren hat Knellwolf zusammen mit dem Co-Leiter Oliver Zihlmann das Recherche-Desk von Tamedia aufgebaut, «ein schweizweit einmaliges Investigativ-Team», das auf Französisch und Deutsch arbeitet. «Ein Höhepunkt war für mich das Buch über die Coronakrise in der Schweiz», so der 47-Jährige. Knellwolf hatte im Herbst 2020 zusammen mit 13 weiteren Tamedia-Journalistinnen die Hintergründe des Shutdowns im Frühling recherchiert und in «Lockdown: Wie Corona die Schweiz zum Stillstand brachte – Schicksale, Heldinnen und ein Bundesrat im Krisenmodus» veröffentlicht (persoenlich.com berichtete).

Die Co-Leitung beim Recherche-Team übernimmt Catherine Boss. Sie arbeitet seit dem Start 2012 dort und hat Ende April für die Blausee-Recherche zusammen mit zwei Kollegen von der Berner Zeitung einen Swiss Press Award gewonnen. (eh)