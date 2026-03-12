Publiziert am 12.03.2026

Tina Wintle ist seit über 20 Jahren im Radio- und Zeitungsjournalismus sowie in der Kommunikation tätig. Zu ihren früheren Stationen gehören die Glarner Woche und das ESAF 2025 Glarnerland+. Jakober war seit 2010 Chefredaktor und hatte den Gratisanzeiger zu einer regionalen Wochenzeitung entwickelt, wie es in einer Mitteilung in eigener Sache heisst.

Der Fridolin bleibt ein kostenloses, unabhängiges Wochenblatt und erscheint weiterhin jeden Donnerstag. Er wird an alle Haushalte im Kanton Glarus verteilt und berichtet über Politik, Gesellschaft und Wirtschaft in der Region.

Im Hintergrund steht ein Eigentümerwechsel: Im August 2025 genehmigte das Obergericht des Kantons Glarus die Übernahme durch die Fridolin Medien AG, eine Tochtergesellschaft des Bündner Medienhauses Somedia (persoenlich.com berichtete). (cbe)