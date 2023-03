CS-Krise

Titelseiten widmen sich der Credit Suisse

Die Zukunft der angeschlagenen Grossbank Credit Suisse war am frühen Sonntagmorgen weiterhin ungewiss. Die Präsidenten von Mitte und FDP haben sich in am Sonntag erschienene Interviews für eine allfällige Stärkung der Finanzmarktaufsicht Finma ausgesprochen.

Die Krise der Credit Suisse dominiert die Titelseiten von SonntagsZeitung, SonntagsBlick und NZZ am Sonntag. (Collage: persoenlich.com)