Top-Medien: Tiziana Castauro moderiert «Top³»

Publiziert am 10.09.2026

Tiziana Castauro ist seit rund eineinhalb Jahren Teil der Top-Medien und moderiert die News-Sendung «Top News». Mit dem Engagement bei «Top³» weitet sie ihre Tätigkeit bei Tele Top aus. Neben ihr steht weiterhin Marc Arnold vor der Kamera, der seit drei Jahren Host des Formats ist und seit vier Jahren für verschiedene Sendungen von Tele Top moderiert.

Die sechste Staffel läuft seit dem 5. September jeweils samstags ab 18.30 Uhr auf Tele Top. Das Format stehe für Unterhaltung, Begegnungen und Geschichten aus der Region, heisst es in der Mitteilung.

Parallel baut Tele Top die Rolle von Arnold aus: Er moderiert künftig auch die Eigenproduktion «Eimol mit Profis», die seit Anfang 2026 mit Wirtschaftspersönlichkeiten und Live-Publikum ausgestrahlt wird. Die Sendung ist jeweils am zweiten Sonntag des Monats zu sehen.

Zu den Top-Medien zählen Radio Top, Tele Top und toponline.ch mit rund 70 Mitarbeitenden in der Nordostschweiz. (pd/cbe)