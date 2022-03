NZZ: Tobias Sedlmaier wechselt zu CH Media

von Christian Beck

Tobias Sedlmaier verlässt die Zürcher Falkenstrasse. Der Leiter des Briefing-Teams der Neuen Zürcher Zeitung wechselt per 1. Juli als Film- und Serienredaktor zu CH Media, wo er in der Zentralredaktion für die Aargauer Zeitung (AZ) und weitere Blätter tätig sein wird.

«Ich habe über fünf spannende, lehrreiche, intensive Jahre bei der NZZ verbracht, mit tollen Kolleginnen und Kollegen im Newsroom und anderen Ressorts in Zürich. Dafür bin ich sehr dankbar», so Sedlmaier auf Anfrage von persoenlich.com. «Vieles hat sich in dieser Zeit verändert, nun möchte auch ich etwas Neues wagen.» Ihm sei wichtig, als Redaktor im Kulturbereich tätig sein zu können. «Die AZ hat mir dies mit der Stelle des Film- und Serienredaktors ermöglicht, und ich freue mich sehr auf die Herausforderung, die mir zugleich eine Herzensangelegenheit ist», so der 33-Jährige weiter.

Sedlmaier wurde 1989 im bayrischen Landshut geboren. Er absolvierte in Bamberg ein Bachelorstudium in Germanistik, Geschichte und Anglistik. Anschliessend machte er in Kanada den Master in Germanistik sowie ein Aufbaustudiengang in Theater-, Film- und Fernsehkritik an der Hochschule für Fernsehen und Film in München. Nebenbei war er freier Mitarbeiter für die Süddeutsche Zeitung.

2017 startete Sedlmaier ein Volontariat im Feuilleton der NZZ. Anschliessend war er Redaktor in der Nachrichtenredaktion und freier Autor, hauptsächlich für das Feuilleton-Ressort. Von Dezember 2018 bis September 2019 hatte er die federführende Betreuung des Filmdossiers der NZZ inne. Seit Februar 2020 leitet er das Briefing-Team (persoenlich.com berichtete).