MySports: Toby Stüssi wird Gesamtleiter Content

MySports organisiert seine Redaktionen neu: Toby Stüssi, bisher Head of Content MySports und zuständig für die Inhalte in der Deutschschweiz, übernimmt per 1. Januar 2024 als Gesamtleiter Content die Verantwortung für beide Redaktionen (Deutschschweiz/Erlenbach und Romandie/Rossens), wie es in einer Mitteilung heisst. In der neuen Organisation übernehmen Jean-Philippe Pressl-Wenger und David Pietronigro wichtige Rollen für das Programm in der Romandie.

MySports gibt sich in den Redaktionen eine neue Organisation, die Regionen übergreifend ausgelegt ist. Nebst neuen Team-Leads (für die betrieblichen Abläufe verantwortlich), führen Content-Leads die inhaltlichen Geschicke von MySports, sowohl für die deutschsprachigen, wie auch für die französischsprachigen Inhalte.

«Uns ist der Fokus auf mehr Inhalte bei gleichzeitig schnelleren Entscheidungswegen wichtig. Das erreichen wir mit regionalen und neuen überregionalen Verantwortlichkeiten jetzt besser. Und mit Toby Stüssi als Gesamtverantwortlicher Content der MySports-Redaktion konnten wir die ideale Lösung finden, umso mehr, als dass wir mit dieser internen Lösung auf bewährte Qualität und Kontinuität setzen können», wird Matthias Krieb, Leiter MySports bei Sunrise, zitiert.

In der neuen Organisation übernehmen Jean-Philippe Pressl-Wenger den Team-Lead und David Pietronigro den Content-Lead für das Live-Programm am Standort Rossens. Bruno Curchod ergänzt zudem das Moderatoren-Team als neuer Anchor. «Indem wir mit Jean-Philippe und David zwei äusserst kompetente Journalisten für die neuen Lead-Positionen in Rossens gewinnen konnten, ist weiterhin Programm auf höchstem Niveau sichergestellt. Zusammen mit Bruno als neuen Moderator haben wir ein Top-Content-Team zusammen», sagt Toby Stüssi als neuer Gesamtleiter Content MySports.

In der Deutschschweiz übernimmt Oliver Franzen neu den Team-Lead am Standort Erlenbach und stösst zum Content-Lead-Team um Martina Baltisberger (Non-Live), Raphael Mahler (SoMe) und Céline Karim (Live). Die neue Organisation wurde im Zusammenhang mit der Nachfolgeregelung für Alex Burkhalter vorgenommen, der vormals als Head of MySports Romandie und Chefredaktor des französisch-sprachigen Programms MySports per Ende Jahr verlässt. (pd/wid)