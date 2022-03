SRF: Tom Lüthi ist neuer Motorradsport-Experte

Ein Weltmeister ergänzt das Motorradteam von SRF Sport: Tom Lüthi begleitet neu ausgewählte Grand Prix der MotoGP und MotoE als SRF-Experte. Zu seinem ersten Einsatz kommt er beim Saisonauftakt der MotoGP in Katar am kommenden Sonntag, heisst es in der Mitteilung.

Während seiner 20-jährigen Rennfahrerkarriere fuhr Tom Lüthi 17 GP-Siege und 65 Podestplätze heraus. Höhepunkt seiner Profi-Laufbahn war der Gewinn des WM-Titels 2005, als erster Schweizer seit 1985. Im November 2021 beendete der 35-Jährige seine aktive Karriere nach insgesamt 318 Grand Prix, seither ist er als Sportchef in der Moto3 tätig. Zu seinem SRF-Engagement sagt der Emmentaler: «Ich freue mich enorm auf die Aufgabe als SRF-Experte. Nach der aktiven Zeit ist meine Leidenschaft für den Motorradsport ungebrochen. Mit meinem Insiderwissen und meinen Analysen möchte ich den Zuschauenden die Perspektive der Fahrer näherbringen – und sie komplett eintauchen lassen in den Rennsport.»



Seine Premiere am SRF-Mikrofon gibt Tom Lüthi am Sonntag, 6. März, beim Saisonstart der MotoGP. Schweizer Radio und Fernsehen überträgt den GP von Katar ab 15.50 Uhr live auf SRF zwei. Der Saisonauftakt der Moto2 ist gleichentags ab 14.05 Uhr als Livestream auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App im Programm. Die MotoE mit dem Schweizer Fahrer Dominique Aegerter startet am Samstag, 30. April, im spanischen Jerez in die neue Saison – ebenfalls live zu sehen bei SRF. (pd/wid)