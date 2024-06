Publiziert am 04.06.2024

Keystone-SDA stellt die Geschäftsleitung neu auf. Neben Hanspeter Kellermüller (CEO) sind Jann Jenatsch als Chief Revenue Officer (CRO) und Isabelle Schafer als Leiterin Finanzen und Controlling Teil der Geschäftsleitung. Künftig wird auch die Chefredaktion in der Geschäftsleitung vertreten sein. Die Stelle der «Leitung Chefredaktion» ist aktuell ausgeschrieben (persoenlich.com berichtete). Neu stösst Tom Schneider dazu, wie es in einer Mitteilung heisst. Der Verwaltungsrat hat Schneider per 1. Oktober 2024 zum Chief Technology Officer (CTO) und Mitglied der Geschäftsleitung ernannt.

Mit Schneider konnte ein ausgewiesener Kenner der technologischen Entwicklung in der Medienbranche für die Nachrichtenagentur gewonnen werden, schreibt die Nachrichtenagentur. Schneider ist seit 2019 stellvertretender Chefredaktor für Entwicklung und Technologie bei der NZZ. Zuvor war er als Leiter Digital/Mitglied der Chefredaktion bei Somedia tätig. «Ich bin überzeugt, dass wir mit Tom Schneider die digitale Transformation unserer Agentur wesentlich voranbringen werden. Er bringt jene redaktionsnahen Technologie-Kompetenzen mit, die wir hierzu brauchen», wird Hanspeter Kellermüller, CEO der Keystone-SDA, in der Mitteilung zitiert.



Neu wurde auch die Position des Head of Sales besetzt werden. Per 1. September wird Fabian Marbot für diesen Bereich zuständig sein. Der 44-Jährige hat langjährige Erfahrung in der Vermarktung von Dienstleistungen in unterschiedlichen Branchen, namentlich auch im Medienbereich. Zuletzt war er Leiter Verkauf & Marketing sowie Mitglied des Managements bei der Dialog Verwaltungs-Data AG. (pd/wid)