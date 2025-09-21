SonntagsBlick: Trauer um Kolumnisten Alfred Heer

Publiziert am 21.09.2025

Letzte Woche schrieb Alfred Heer noch in der «Berner Platte»-Kolumne des Sonntagsblicks über die Angabe der Hautfarbe bei Polizeifahndungen. Diese Woche heisst die Kolumne von Aline Trede schlicht «Fredi». Die Grüne Nationalrätin Aline Trede ehrt ihren überraschend verstorbenen Kollegen, mit dem sie die «Berner Platte» abwechselnd schrieb.

Sie möge sich nicht daran erinnern, dass sie einmal inhaltlich wirklich einig waren, so Trede. Die Fraktionschefin bemerkt aber: «Ich mochte ihn als Diskussionspartner, immer auch für überraschende Aussagen gut und immer unter Achtung der Institutionen.»

In seinem Newsletter erinnert Chefredaktor Reza Rafi, dass Alfred Heer 47 Texte für den SonntagsBlick schrieb. Diese hätten rasch «Kultstatus» erlangt. (spo)