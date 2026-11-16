Ein Tastenhandy zur NZZ am Sonntag, ein FCB-Trikot zur Basler Zeitung, eine Autobahnvignette zum Blick: Wer in den letzten Wochen eine Zeitung oder eine Zeitschrift abonnierte, erhielt oft ein Geschenk dazu. Die BZ Berner Zeitung bot ein YB-Trikot, der Beobachter ebenfalls wahlweise Vignette oder Migros-Gutschein, die Bilanz ein Jahresabo des Wall Street Journals. Und auch Rabatte gibt es am Laufmeter. Den Bund gab es 100 Tage lang für zehn Franken, die BZ vier Wochen für einen Franken. CH Media gewährt in den «Black Weeks» bis zu 50 Prozent Rabatt auf seine Abos.

Ohne solche Reduktionen wird es schnell teuer: 998 Franken kostet ein Jahr NZZ auf Papier. BZ und Basler Zeitung kosten über 600 Franken pro Jahr, also rund 50 Franken im Monat. Auch digital hat Journalismus seinen Preis. Das Abo «NZZ Pro» mit unbeschränktem Zugriff auf alle digitalen Inhalte der NZZ kostet 540 Franken im Jahr, ohne «Pro» sind es 320 Franken. Die Digitalabos von Tamedia kosten zwischen 180 und 350 Franken. Für Online-News bezahlt haben laut dem Digital News Report 2026 in der Schweiz nur 19 Prozent der Befragten (persoenlich.com berichtete). Und selbst wer zu zahlen bereit ist, nimmt oft nicht viel Geld in die Hand. Laut der Ausgabe von 2024 gab rund ein Drittel der Zahlenden höchstens zehn Franken im Monat für ein Online-Abo aus. Von jenen, die nichts bezahlen, wäre rund ein Drittel bereit, ein paar Franken im Monat auszugeben. Die Mehrheit würde gar nichts zahlen. Die Zahlungsbereitschaft liegt damit dort, wo die Verlage mit ihren Einstiegsangeboten ansetzen. Doch irgendwann wird der volle Preis fällig.

Was nach dem Rabatt kommt

Ringier macht mit Rabatten gemischte Erfahrungen. «Rabattaktionen führen kurzfristig zu mehr Abo-Abschlüssen», teilt Daniel Riedel von der Ringier-Kommunikation auf Anfrage mit. «Grosso modo lässt sich aber sagen, dass die langfristige Bindung der so gewonnenen Abonnentinnen und Abonnenten in der Regel anspruchsvoller ist als bei regulären Abschlüssen.» Trotzdem gibt es bei den Ringier-Titeln das ganze Jahr Rabatte. Im Herbst kämen Prämien hinzu, vor allem die Autobahnvignette, die bei der Printleserschaft sehr beliebt sei.

Bei CH Media tönt es anders. «Nach unserer Erfahrung ist der Einstiegspreis keine entscheidende Grösse für die langfristige Kundenbindung», schreibt CH-Media-Sprecher Lino Bugmann. Der Verlag verbilligt seine Abos derzeit bis zur Hälfte. Entscheidend sei, die Neukunden mit der Qualität und der Relevanz des Journalismus sowie einem attraktiven Gesamtangebot zu überzeugen. Die Wochen um den Black Friday fielen in eine «traditionell wichtige Phase für das Abogeschäft». Eine Sachprämie gibt es bei CH Media nicht. Im Abo enthalten sind aber Dienstleistungen des TCS, etwa ein Online-Kaufschutz. Man beschränke sich bewusst nicht auf Angebote aus dem Medienbereich, sondern berücksichtige auch Leistungen, die im Alltag der Leserschaft «einen konkreten Zusatznutzen bieten».

Was die Prämie leisten soll

Mit Fussballtrikots ködert Tamedia nicht zum ersten Mal neue Abonnentinnen und Abonnenten. Bereits im Vorjahr gab es sie zum vergünstigten Jahresabo von Basler Zeitung und BZ. Die Aktion sei Teil einer breiteren Partnerschaftsstrategie mit dem FC Basel und den Young Boys, schreibt Tamedia-Sprecher Edi Estermann. «Zwei Ikonen zum Vorzugspreis», warb die Basler Zeitung diesen Herbst. Gemeint sind die Zeitung und das FCB-Trikot. Was das Trikot leisten soll, beschreibt Estermann so: «Das Trikot fungiert als attraktiver Einstiegsanreiz, die nachhaltige Bindung gelingt jedoch über das eigentliche Produkt.» Ein grosser Teil der Kundschaft aus dem Vorjahr habe verlängert, Zahlen nennt er aus Wettbewerbsgründen nicht. Wichtig sei, dass die Prämie glaubwürdig zur Marke passe.

Auch die NZZ am Sonntag stellte ihre Prämie auf eine Stufe mit der Zeitung. «Zwei Originale gegen digitales Dauerrauschen», lautete ihr Werbespruch. Wer die gedruckte NZZ am Sonntag für ein halbes Jahr abonnierte, erhielt zum vollen Preis von 192 Franken ein «Nokia 3210», die Neuauflage des Tastenhandys aus den Neunzigerjahren. «Wir sprechen damit eine jüngere, trendaffine Zielgruppe an, bei der sogenannte ‹Dumbphones› wieder beliebter werden und das klassische Nokia Kultstatus geniesst», schreibt die NZZ-Medienstelle. Auf die Frage, ob jemand nur wegen des Handys abonniere, antwortet der Verlag: «Da der Abopreis den Prämienwert deutlich übersteigt, gehen wir davon aus, dass das Interesse an der NZZ am Sonntag im Vordergrund steht.» Sachprämien setze man gezielt ein, wenn sie ein Lebensgefühl oder eine inhaltliche Botschaft vermittelten. Ob Prämie oder Rabatt, entscheide man anhand von A/B-Tests. Im Sommer bot die NZZ einen Rabatt an: Das Digitalabo gab es 100 Tage für 10 statt 96 Franken.

Kleine Geschenke, keine Wirkung

Was bringt Leute eher zum Abschluss, Geschenk oder Rabatt? Eine 2025 im Fachjournal Journalism Studies veröffentlichte Studie wertete das Nutzungsverhalten auf 21 Regionalnews-Websites aus Deutschland und Österreich aus. Sie unterschied zwischen Rabatten, kleinen Geschenken wie Gutscheinen und wertvollen Geräten wie Tablets oder Smartphones, die es gratis oder vergünstigt gab. Über alle Besucher gesehen gingen nur Rabatte klar mit mehr bezahlten Online-Abos einher. Die kleinen Geschenke zeigten keine Wirkung. Bei Besuchern von ausserhalb des Verbreitungsgebiets wirkten neben Rabatten auch die Geräte, bei jenen aus der Region gar kein Angebot. Nach dieser Einteilung entsprächen die meisten Prämien dieses Herbstes kleinen Geschenken: die Vignette, der Migros-Gutschein, auch die TCS-Leistungen bei CH Media. Trikot und «Nokia» liegen dazwischen, sie kosten im Handel rund 120 respektive 70 Franken. Wie lange die so gewonnene Kundschaft bleibt, hat die Studie nicht untersucht.

Ob sich Geschenke und Rabatte für die Verlage lohnen, zeigt sich bei der Verlängerung. Doch auch dann bleibt es nicht unbedingt beim vollen Preis. Ringier zum Beispiel hält für bestehende Abonnentinnen und Abonnenten «individuelle Treueangebote» bereit.