SRF: Tristan Brenn hält sich beim «Club» raus

Nun ist klar, warum in Fragen, in denen SRF für die Diskussionssendung «Club» Stellung beziehen muss, der Chefredaktor TV in den Ausstand tritt: Tristan Brenn ist mit der «Club»-Moderatorin Barbara Lüthi liiert. Dies schreibt der Blick am Samstag auf seiner Frontseite, nachdem vorher bereits andere Medien, darunter die Schweizer Ilustrierte über das Verhältnis berichtet hatten – mit Bezug auf das Portal Zackbum.

Weil Brenn Lüthis Chef ist, und die Sache damit heikel, hat Brenn die «involvierten Redaktionen und Vorgesetzten, inklusive HR und Direktion in voller Transparenz» darüber informiert.

Er halte sich zudem vollständig aus dem «Club» raus. Deshalb nahm vor rund drei Wochen, als der «Club» von der SVP scharf kritisiert wurde, sein Stellvertreter Gregor Meier Stellung. Denn er kümmere sich um den «Club»: Zusammen mit der Redaktion trage sein Stellvertreter die volle publizistische und personelle Verantwortung, so Brenn im Blick.

Die SVP hatte die «Club»-Ausgabe nach dem Aus für den Rahmenvertrag mit der EU kritisiert. (eh)