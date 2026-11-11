Tagblatt der Stadt Zürich: Tsüri-Artikel regelmässig im Blatt

Publiziert am 11.11.2026

In der Ausgabe vom Mittwoch stellt das Tagblatt der Stadt Zürich Tsüri.ch in einem Kasten unter dem Titel «Tsüri.ch in Kürze» vor, verbunden mit dem Hinweis, dass ausgewählte Beiträge des Stadtmagazins «ab sofort» auch im Tagblatt erscheinen. Tsüri-Artikel waren allerdings bereits in früheren Ausgaben zu finden.

Konkret wählt die Tagblatt-Redaktion pro Monat zwei Artikel aus, die bereits auf Tsüri.ch publiziert wurden, wie Chefredaktor Simon Jacoby auf Anfrage von persoenlich.com erklärt. Tsüri.ch werde dafür finanziell entschädigt. Die Kooperation ist derzeit unbefristet.

Die Zusammenarbeit sei für beide Seiten «sehr toll», so Jacoby. «Unsere Inhalte erhalten dadurch mehr Reichweite und Aufmerksamkeit, was ja immer auch Sinn des Journalismus ist.»

Das Tagblatt gehört seit diesem Jahr zur Interact Media Group (Nau.ch), an der die Blocher-Gesellschaft Robinvest mit 15 Prozent beteiligt ist (persoenlich.com berichtete). Eine Gefahr für die redaktionelle Unabhängigkeit sieht Jacoby nicht. Da die Artikel bei Tsüri.ch bereits erschienen seien, «wäre eine redaktionelle Einmischung nicht mal technisch möglich». Auch abgesehen davon habe es von Nau oder dem Tagblatt bisher «nicht den Hauch eines Versuchs von redaktioneller Einmischung» gegeben.

Tsüri.ch berichtet seit 2015 über die Stadt Zürich. Neben der Website setzt die Redaktion auf das Newsletter-«Züri-Briefing», Podcasts und Anlässe. (cbe)