Publiziert am 25.06.2026

Kurz vor dem Nato-Gipfel in Ankara haben zahlreiche türkische Journalisten den Ausschluss von dem internationalen Treffen beklagt. Der Türkei-Vertreter von Reporter ohne Grenzen, Erol Önderoglu, sagte der Deutschen Presse-Agentur (DPA), ein Grossteil der türkischen Medien, darunter sehr bekannte Journalisten, hätten keine Akkreditierung erhalten und würden damit vom Gipfel ausgeschlossen.

Unter anderem teilten die oppositionelle Zeitung Cumhuriyet sowie die oppositionellen Sender Sözcü und Halk TV mit, keine Akkreditierung erhalten zu haben. Die Gründe für die Entscheidung könnten nicht genannt werden, heisst es demnach in der Absage.

Der Journalist Deniz Zeyrek schrieb auf X, er sei seit 32 Jahren in dem Geschäft, habe jahrelang als diplomatischer Korrespondent gearbeitet und dabei über zahlreiche Nato-Treffen und Gipfel berichtet, unter anderem über die in Washington und Brüssel – aber in seinem eigenen Land werde er nicht zugelassen. Dabei sei auffällig, dass der Regierung nahestehende Medien akkreditiert worden seien, unabhängige aber nicht.

Reporter ohne Grenzen fordert Transparenz

Das Akkreditierungsverfahren sei nicht nachvollziehbar und völlig intransparent, und es gebe keine Einspruchsmöglichkeit, kritisierte Önderoglu. «Wir fordern ein faires Vergabeverfahren.»

Die Nato teilte auf X mit, sie verlasse sich bei Gipfeltreffen ausserhalb des Hauptquartiers auf die Einschätzung des Gastgeberlandes hinsichtlich der Journalisten im eigenen Land, um den Zugang zum Veranstaltungsort zu gewährleisten. Man stehe mit den türkischen Behörden in Kontakt. «Es ist wichtig für die Nato, dass Medienvertreter persönlich an Grossveranstaltungen teilnehmen können.»

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der oppositionellen Iyi-Partei und frühere Abgeordnete der Regierungspartei AKP, Turhan Cömez, sagte, er gehe davon aus, dass die Regierung eine Liste mit einer Vorauswahl an Medien an die Nato weitergegeben habe, die wiederum final für die Akkreditierung zuständig sei. Von den türkischen Behörden lag zunächst keine Stellungnahme vor. (sda/dpa/cbe)