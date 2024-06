Black Frame: TV-Show mit Yoldaş Gündoğdu und Serhat Koca

Publiziert am 13.06.2024

«Kurds im Ohr» heisst das Format, das ab Ende Juni auf ProSieben Schweiz und Joyn läuft. Im Zentrum stehen Yoldaş Gündoğdu und Serhat Koca, die durch ihren Podcast «Kurds & Bündig» monatlich über 10’000 Zuhörerinnen und Zuhörer erreichen und mit dem Suisse Podcast des Jahres Award ausgezeichnet wurden.

Nun haben sie den Sprung auf den Fernsehbildschirm geschafft. Das Prinzip der Sendung: Während sich der eine in ungewöhnliche Situationen stürzt, erhält er vom anderen über einen Knopf im Ohr Anweisungen. Ob auf offener Strasse, als Coiffeur im Barbershop, an der Kasse, im Restaurant oder als neuer Sportcoach eines American Football Clubs - die beiden Protagonisten gehen bis an ihre (Scham)Grenzen und darüber hinaus.

«Die Herausforderung bei dieser Produktion war, die richtige Kameratechnik zu finden. Grosse Objektive durften nicht zu sehen sein, gleichzeitig mussten wir flexibel auf Situationen reagieren können. Aus der Regie heraus konnten wir gewisse Kameras fast 360 Grad schwenken. So entging uns kein schiefer Blick und kein Lacher», wird Tony Mola, Inhaber von Black Frame, in der Mitteilung zitiert.



Die fünfteilige Sendung feiert am 20. Juni Premiere auf Joyn und wird ab dem 27. Juni wöchentlich auf ProSieben Schweiz ausgestrahlt. (pd/wid)