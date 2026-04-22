Interact Media Group: Übernahme von Blochers Zeitungshaus AG

Publiziert am 22.04.2026

Die Interact Media Group AG (IMG), Betreiberin des Newsportals nau.ch, übernimmt die Zeitungshaus AG von Christoph Blochers Holdinggesellschaft Robubvest AG. Im Gegenzug beteiligt sich Robinvest mit 15 Prozent an der IMG. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart, teilt die IMG am Mittwoch mit.

Mit der Transaktion bündelt die Gruppe 23 Gratiszeitungen mit einer Gesamtauflage von 700'000 Exemplaren unter einem Dach. Zusammen mit den über 4 Millionen monatlichen Nutzern von nau.ch entsteht damit eine Mediengruppe, die lokale Printstärke mit digitaler Reichweite verbinden will.

«Die regionalen Gratiszeitungen haben über Jahrzehnte hinweg eine treue Leserschaft aufgebaut. Mit der IMG haben wir eine Partnerin gefunden, welche diese Titel im Printbereich weiterführt und gleichzeitig in die digitale Zukunft begleitet», wird Christoph Blocher zitiert. IMG-CEO Yves Kilchenmann betont seinerseits, die Übernahme ergänze die digitale Plattform des Unternehmens ideal: «Wir verbinden lokale Nähe mit digitaler Skalierung.»

Für personelle Kontinuität sorgen Rahel Blocher und Andreas Schaffner, die als bisherige Verwaltungsräte der Zeitungshaus AG neu auch im Verwaltungsrat der IMG Einsitz nehmen. Sie ergänzen das Gremium neben den bisherigen Verwaltungsräten Olivier Chuard, Yves Kilchenmann und Stefan Kilchenmann. (pd/spo)