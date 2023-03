Blick: Urs Meier wird Schiedsrichter-Experte

Urs Meier wird Schiedsrichter-Experte im Sportressort der Blick-Gruppe, wie es in einer Mitteilung heisst. Ab sofort wird er in Kolumnen und Videokommentaren die aktuellen Entscheidungen der Unparteiischen bewerten.

Meier wurde 1994 Fifa-Schiedsrichter und pfiff an zahlreichen Grossturnieren. 2004 trat er altersbedingt nach 883 Spielen zurück. Zwischen Ende 2007 bis Juni 2011 war er Chef der Schweizer Schiedsrichter – und ab 2005 parallel dazu beim ZDF als Experte tätig. 2006 erhielt er zusammen mit Johannes B. Kerner und Jürgen Klopp, für seine Analysen den Deutschen Fernsehpreis für die beste Sportsendung. Bis 2018 blieb er beim ZDF.

Heute kommentiert er bei Blue Sport heikle Szenen in der Champions League und schaut ab sofort in der Super League für die Userinnen und Leser der Blick-Gruppe ganz genau hin.



«Strittige Szenen gibt es immer. Ich werde die Entscheidungen der Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter genau unter die Lupe nehmen und mit klaren Aussagen fachlich einordnen», wird Urs Meier in der Mitteilung zitiert.

Blick-Sportchefin Steffi Buchli baut auf den Neuzugang: «VAR-Wut und Schiri-Ärger beschäftigen uns quasi nach jedem Spieltag. Umso mehr freuen wir uns auf die klare Expertise von Urs und seine Bewertung von widersprüchlichen Entscheidungen.» (pd/wid)