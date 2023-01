MAZ: Ursin Cadisch wird Studienleiter Digitale Medien

Ursin Cadisch wird neuer Studienleiter Digitale Medien am MAZ – Die Schweizer Journalistenschule. Er tritt die Stelle im Februar 2023 an und folgt auf Frank Hänecke, der nach über 20 Jahren Tätigkeit am MAZ in Pension gehen wird.

«Angehende Journalistinnen und Journalisten auf ihrem Berufsweg zu begleiten und mit ausgebildeten Experten die Rolle des Journalismus der Zukunft zu reflektieren, ist eine der spannendsten Entwicklungsgebiete im Spannungsfeld von Qualitätsjournalismus und Wirtschaftlichkeit. Genau hier können Innovationen jeglicher Natur den Journalistinnen und Journalisten Arbeit abnehmen, nicht wegnehmen. All dies mit dem Ziel, die Qualität eines unabhängigen Journalismus für eine funktionierende Demokratie zu garantieren», wird Ursin Cadisch in einer Mitteilung vom Freitag zitiert.

«Ursin Cadisch ist am MAZ kein Unbekannter: Er hat an unserer Schule sowohl die Diplomausbildung absolviert als auch den Master in ‹New Media Journalism› erworben. Mit seiner Tätigkeit als Ausbildner erfüllt er die Anforderungen in idealer Weise», so MAZ-Direktorin Martina Fehr.

Ursin Cadisch ist seit über 25 Jahren für Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR) tätig – unter anderem hat er Newsroom-Projekte geleitet, den Social Media-Bereich aufgebaut und mitverantwortet sowie zeitweise die inhaltliche Bespielung des Online-Angebots von RTR verantwortet. Daneben ist der 53-Jährige Lehrbeauftragter – betriebsintern sowie an der FH Graubünden. Zudem ist er seit 2018 Mitglied der ersten Kammer des Schweizer Presserats. (pd/cbe)