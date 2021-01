TX Group: Ursula Nötzli folgt auf Patrick Matthey

Wie bereits im Juni 2020 angekündigt, gibt Patrick Matthey die Leitung der Unternehmenskommunikation der TX Group ab (persoenlich.com berichtete). Ab dem 17. März 2021 wird er die Unternehmenskommunikation der Vaudoise Versicherungen verantworten. Seine Nachfolgerin bei der TX Group ist Ursula Nötzli, wie es in einer Mitteilung heisst. Sie übernimmt ab dem 1. April 2021 die Leitung der Bereiche Unternehmenskommunikation und Investor Relations der TX Group. In ihrer neuen Funktion berichtet sie direkt an Präsident und Verleger Pietro Supino.

Ursula Nötzli leitet derzeit die Kommunikation von ABB Schweiz. Zuvor war sie Leiterin Group Content & Social Media in der Abteilung IR, Corporate Communications, Branding & Marketing bei der Credit Suisse. Ebenfalls im Bereich Kommunikation war sie in leitenden Positionen für das Global External Asset Management der Credit Suisse und die GAM Holding tätig. Zuvor arbeitete sie als Wirtschaftsjournalistin für die Finanz und Wirtschaft sowie während sechs Jahren für die NZZ. Sie hat an der Universität St. Gallen einen Doktortitel in Wirtschaftswissenschaften sowie einen MBA erworben. (pd/lom)