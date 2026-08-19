Publiziert am 19.08.2026

Der Verwaltungsrat der SRG ist seit bald sieben Monaten nicht vollständig besetzt. Ursula Gut-Winterberger war Ende 2025 zurückgetreten und hatte dabei auf eine «unglückliche Konstellation» im Verfahren für die Wahl des neuen SRF-Direktors hingewiesen (persoenlich.com berichtete). Gut-Winterberger (FDP) war eine von zwei Personen, die vom Bundesrat in den SRG-Verwaltungsrat gewählt worden sind. Die andere ist der ehemalige SVP-Nationalrat Hans-Ulrich Vogt.

Im Parlament stösst die lange Vakanz auf Unverständnis, wie CH Media berichtet. Mitte-Nationalrat Martin Candinas, Mitglied der zuständigen Medienkommission, forderte, ein Verwaltungsrat müsse komplett sein. Sollte der Bundesrat nicht in der Lage sein, eine zweite Person zu wählen, dränge sich eine Statutenänderung auf.

Auch im linken Lager wird Kritik laut, teilweise mit dem Verdacht politischer Motive hinter der Verzögerung. SP-Nationalrätin Min Li Marti bezeichnete es als befremdlich, dass der Sitz derart lange unbesetzt bleibe. Gerade jetzt, da der Verwaltungsrat sowohl Sparmassnahmen als auch die Verhandlungen über eine neue Konzession begleiten müsse, sollte das Gremium vollständig besetzt sein, so Marti. Mehrere Parlamentarier von Mitte-Links wünschen sich entsprechend, dass der Bundesrat als Gegenpol zu Hans-Ulrich Vogt eine Person ohne bürgerlichen Hintergrund in den Verwaltungsrat entsendet.

Das Departement von Albert Rösti teilte mit, die Nachfolge von Gut-Winterberger sei aufgegleist. Der Bundesrat hätte den Entscheid eigentlich vor den Sommerferien fällen sollen, notwendige Abklärungen hätten die Wahl jedoch verzögert. Eine Mitteilung sei nun voraussichtlich im September zu erwarten. Bei der Zusammensetzung des Verwaltungsrats spielten die Regionen und Sprachen der Mitglieder sowie ihre fachlichen Qualifikationen und Unabhängigkeit eine Rolle – nicht aber ihre Parteizugehörigkeit, so die Kommunikationsstelle. (spo)