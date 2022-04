Radio SRF: Valérie Wacker wird Romandie-Korrespondentin

Mit Valérie Wacker wechselt gemäss Mitteilung eine erfahrene Radiojournalistin in die Romandie, wo sie als Westschweiz-Korrespondentin für Radio SRF die Nachfolge von Barbara Colpi antritt. Colpi wird neu für Radio SRF aus den USA berichten (persoenlich.com berichtete).

Nach verschiedenen Stationen bei privaten Medien kam Valérie Wacker im Jahr 2011 zu SRF. Seit 2015 arbeitet sie in verschiedenen Funktionen für die Chefredaktion Audio, zuletzt als Produzentin, Moderatorin und Teamleiterin von «Info 3», sowie als Host von «Einfach Politik». Valérie Wacker ist zweisprachig aufgewachsen und hat schon in Nantes und Paris gearbeitet. Sie studierte Kulturpublizistik an der Zürcher Hochschule der Künste sowie Journalismus und Kommunikation an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Winterthur. Ursprünglich hat sie eine KV-Lehre abgeschlossen.

Valérie Wacker wird im Sommer 2022 nach Lausanne ziehen und zusammen mit Andreas Stüdli für die verschiedenen Gefässe von Radio SRF aus der Westschweiz berichten. «Ich freue mich sehr darauf, unserem Publikum die frankophone Schweiz näherzubringen», lässt sich Valérie Wacker in der Mitteilung zitieren.

«Ich freue mich sehr, dass mit Valérie eine engagierte und profilierte Radiojournalistin die Nachfolge von Barbara Colpi übernimmt», sagt Inland-Redaktionsleiter Stefan Eiholzer. (pd/tim)