20 Minuten: Valon Behrami wird Euro-Kolumnist

Publiziert am 13.05.2024

Valon Behrami werde die Leistungen des Schweizer Nationalteams und weitere Themen rund um die Fussball-Europameisterschaft in Deutschland als Experte einschätzen, teilt 20 Minuten mit. Seine erste Kolumne erscheint am 18. Mai.

Der 83-fache Nationalspieler bringt bereits Erfahrungen als Experte mit. «Die Arbeit als TV-Experte in Italien und im Tessin gefällt mir sehr gut, jetzt packe ich als Kolumnist eine neue Herausforderung an und freue mich auf die EM und darauf meine Erfahrungen sowie Einschätzungen mit den Leserinnen und Lesern von 20 Minuten zu teilen», wird Behrami in einer Medienmitteilung zitiert.

Tobias Wedermann, Leiter Ressort Sport von 20 Minuten kommentiert die prominente Personalie so: «Als Spieler hat Valon Behrami sowohl im Club als auch für das Nationalteam auf den grössten Bühnen dieser Welt gespielt. Seine Expertise sowie klaren Analysen sind ein sehr wertvoller Mehrwert zu unserer vollumfänglichen EM-Berichterstattung in diesem Sommer.» (pd/nil)