Publiziert am 27.01.2025

Das Gericht folgte mit der Berechnung des Betrags zu grossen Teilen der Klägerin. Deren Anwältin machte einen Gewinn von 431'000 Franken plus Zinsen geltend, den Blick mit persönlichkeitsverletzenden Artikeln erzielt habe.

Neben der Gewinnherausgabe muss das Medienhaus Ringier der ehemaligen Zuger Kantonsrätin eine Entschädigung von 112'495 Franken zahlen.

Ringier kritisiert Betrag als viel zu hoch

In einer ersten Stellungnahme zum Urteil weist Ringier darauf hin, dass die Höhe des zugesprochenen Gewinnherausgabeanspruchs in keinem Verhältnis zum effektiv erzielten Gewinn stehe. Man habe die entsprechenden Zahlen dem Gericht im Detail offengelegt und mit einem Gutachten von PwC belegt. Ringier werde das Urteil beim Obergericht des Kantons Zug anfechten, so der Verlag weiter.

Entscheid basiert auf Urteil von 2022

Jolanda Spiess-Hegglin und das Medienhaus sahen sich nicht zum

ersten Mal vor Gericht. 2022 stellte das Zuger Kantonsgericht fest, dass der Blick mit vier Artikeln die Persönlichkeit von Spiess-Hegglin verletzt habe. Ringier müsse den erzielten Gewinn herausgeben.

Zum Verfahren vor dem Zuger Kantonsgericht kam es durch die

Berichterstattung des Blick über die Zuger Landammannfeier von 2014. Spiess-Hegglin nahm am Anlass teil, wo es zu einem intimen Kontakt kam. (sda/nil)