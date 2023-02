CH Media: Verlagshaus kündigt Millionen-Sparprogramm an

CH Media will bis Ende 2024 die Kosten um 20 Millionen Franken senken. Damit will das Medienunternehmen mit seinen Zeitungen, TV- und Radiostationen nach eigenen Angaben seine Zukunftsfähigkeit sichern. Ein Stellenabbau sei wahrscheinlich, hiess es auf Anfrage.



Mit einem Effizienz- und Kostensenkungsprogramm reagiere man auf steigende Energie-, Papier- und Lohnkosten sowie auf die allgemein unsichere Wirtschaftslage durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Dies teilte CH Media am Montag mit.



Das Programm solle auch langfristige Investitionen in die Digitalisierung der publizistischen Angebote sowie den Ausbau des Bereichs Entertainment ermöglichen. Ein Stellenabbau sei wahrscheinlich, könne aber noch nicht beziffert werden, hiess es auf Anfrage bei CH Media. Zuerst müsse eine Analyse über alle Bereich gemacht werden.



CH Media hatte im Jahr 2021 einen Umsatz von 415,7 Millionen Franken erzielt. Der Gewinn 2021 halbierte sich gegenüber dem Vorjahr auf auf 34,8 Millionen Franken. Zum Medienhaus gehören unter anderem die Aargauer Zeitung, die Luzerner Zeitung, das St. Galler Tagblatt sowie Radio- und TV-Sender wie 3Plus und Tele Züri. (sda/wid)