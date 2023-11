Frankreich: Vivendi wird Mehrheitseigner beim Medienkonzern Lagardère

Schweizer Familie

Peter Jost wird Chefredaktor

Peter Jost wird Chefredaktor

Der 49-Jährige folgt am 1. Juli auf Daniel Dunkel, der nach 20 Jahren an der Spitze 2024 in Rente geht.

Der 49-Jährige folgt am 1. Juli auf Daniel Dunkel, der nach 20 Jahren an der Spitze 2024 in Rente geht.