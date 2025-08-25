Publiziert am 25.08.2025

Das Jubiläumsprogramm beginnt mit einem sogenannten Lightning-Talk von Yves Kilchör, Produzent und Redaktor bei Radio SRF 4 News sowie Mitgründer von der Audioplattform Blind Power. Als Person mit Sehbehinderung ist es ihm wichtig, «dass Menschen mit einer Behinderung uneingeschränkten Zugang zu Medien haben und in diesem Bereich arbeiten können.»

Das Forum besteht wie auch in früheren Jahren aus mehreren parallelen Sessions in verschiedenen Sälen. Dabei geht es um solche und weitere Fragen: Wie können Sportjournalistinnen und -journalisten trotz ihrer Leidenschaft für einen bestimmten Verein kritisch berichten? Wie schreibt man witzig, ohne verkrampft zu wirken? Und wie plant man die eigene journalistische Zukunft in einer Branche im Umbruch?

Abgrenzung zwischen Journalismus, PR und Propaganda

In ihrer Session diskutieren Slawistikprofessorin Sylvia Sasse und Georg Häsler von der NZZ zum Thema «Vom Manipulieren der Wirklichkeit – Rezepte gegen Fake News». Die Session behandelt die Erkennung von Desinformation und die Abgrenzung zwischen Journalismus, PR und Propaganda.

Das Panel «Kritisch berichten von der Seitenlinie» bringt Céline Feller, Leiterin Sport bei der bz Basel, und Sportjournalist und Buchautor Klaus Zaugg zusammen. Die Diskussion fokussiert auf kritische Berichterstattung trotz persönlicher Verbindungen zu Sportarten oder Vereinen.

Weitere Sessions behandeln investigative Recherche, darunter «Der lange Schatten des Falles Pélicot – Recherche zu chemischer Unterwerfung auf Telegram» und die globale Darknet-Recherche «Kill List». Workshops wie «Wir wissen, wo dein Auto steht» thematisieren ethische Grenzen des investigativen Journalismus.

«Cartoons gegen die Bleiwüste»

Am Nachmittag stehen Themen wie «Journalismus am Limit: Strategien, um im Medienalltag zu bestehen» und «Zwischen Watchdog und Publikumsmagnet» auf dem Programm. Eine Session zu «Cartoons gegen die Bleiwüste – 2025 in Bildern» findet unter der Leitungvon Ruedi Widmer und Regina Vetter statt.

Politische Berichterstattung wird in «Covering Trump – Zwischen Chronistenpflicht und Kontrollverlust» und «Wenn Freiheit und Demokratie verstummen – Wie geht es weiter mit Radio Free Europe/Radio Liberty?» thematisiert.

Eine Veranstaltung behandelt vergessene Kriege und Krisen abseits der medialen Aufmerksamkeit mit der Fragestellung: «Was kann der Auslandjournalismus gegen festgefahrene Perspektiven und Wahrnehmungsmuster tun?». (pd/nil)