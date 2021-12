SRF: Vorgesetzte verlangen mehr Loyalität

Mitarbeitende des Schweizer Fernsehens werden zu mehr Loyalität angehalten. Ständig würden Interna nach aussen dringen. Dies erst mache schlechte Presse möglich, hiess es an einer internen Informationsveranstaltung, wie die Schweiz am Wochenende (SaW) berichtet.

Zwar sei die Berichterstattung über das Schweizer Fernsehen «nicht unbedingt sachlich falsch – die «negativen Wertungen» könnten die Vorgesetzten aber oft nicht nachvollziehen. Wie es in der SaW weiter heisst, sei diese Info-Veranstaltung bei den Teilnehmenden nicht gut angekommen. Das zeigt allein schon die Tatsache, dass auch diese Interna nach aussen getragen wurde. (cbe)