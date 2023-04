NZZ / CH Media: Websites vorübergehend nicht erreichbar

von Nick Lüthi

Wer am Donnerstagvormittag die Aargauer Zeitung, das St. Galler Tagblatt oder auch die NZZ im Web lesen wollte, stiess auf eine Fehlermeldung. Die Websites der Zeitungen von CH Media und der NZZ standen um 10 Uhr offline. Zum Teil waren zwar die Startseiten erreichbar, aber die einzelnen Artikel nicht. Gegen 10.30 Uhr erschienen die Seiten wieder vollständig im Web.



Folge interner Arbeiten an der IT



Gemäss internen Quellen bei CH Media habe der Ausfallnichts mit der Cyberattacke von jüngst auf das Onlineangebot von NZZ und CH Media zu tun. Die Panne rühre von internen Arbeiten am System her. So gab es ein Problem mit der Namensauflösung der Newsportale. NZZ-Sprecherin Karin Heim bestätigt auf Anfrage von persoenlich.com, dass der Unterbruch technische Ursachen hatte und in keiner Verbindung mit dem Cyberangriff steht.

Ende März hatte eine Hackergruppe die IT-Systeme der NZZ angegriffen. Betroffen von der Ransomware-Attacke waren auch Teile des Angebots von CH Media. Für Freitag droht die Hackergruppe mit der Veröffentlichung von internen Dokumenten der beiden Medienunternehmen, die sie beim Angriff erbeutet hatten, sollten CH Media und NZZ der Lösegeldforderung nicht nachkommen. Dass just ein Tag vorher die Websites offline gehen, sei ein «bizarrer Zufall», heisst es intern.