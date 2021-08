Der bisherige Chefredaktor von finews.ch, Peter Hody, verlässt das Unternehmen per Ende September 2021, um eine neue berufliche Herausforderung bei der Asset Management Association Switzerland (AMAS) anzunehmen. Dort werde er per Anfang Oktober 2021 Senior Communications Manager und Mediensprecher. So heisst es auf der Website des Finanzmediums.

Finews.ch-Gründer Claude Baumann schreibt weiter, dass Samuel Gerber, bisher stellvertretender Chefredaktor, nun die Leitung der Redaktion ad interim übernehmen wird, «bis wir schon bald den künftigen Chefredaktor respektive die künftige Chefredaktorin bekannt geben werden», so Baumann weiter. (lol)