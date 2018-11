CH Media: Wechsel in der Bundeshausredaktion

Ab 1. Dezember übernehmen Doris Kleck und Anna Wanner die Co-Ressortleitung der Bundeshausredaktion CH Media. Die beiden Kolleginnen leiteten bisher – seit Oktober 2016 – die Bundeshausredaktion der «Aargauer Zeitung». Fabian Fellmann, bisheriger Leiter der Bundeshausredaktion für die NZZ-Regionalmedien, wird Bundeshausredaktor der Tamedia-Redaktion (persoenlich.com berichtete).

«Ich freue mich, dass mit Doris Kleck und Anna Wanner zwei hervorragende Politik-Journalistinnen die Leitung unserer Bundeshausredaktion übernehmen. Zusammen mit ihrem Team bieten sie Gewähr für einen profilierten Inlandteil in unseren Zeitungen und Online-Portalen», wird Patrik Müller, Chefredaktor CH Media, in einer Mitteilung zitiert.

Kleck studierte an der Universität St. Gallen internationale Beziehungen und schloss mit dem Master ab. Sie stieg bei den «Schaffhauser Nachrichten» in den Journalismus ein, wo sie Inland- und Wirtschaftsredaktorin sowie Blattmacherin war. 2012 wechselte sie als Bundeshausredaktorin zur AZ, zu der die heute 36-Jährige nach einem Abstecher zum «Tages-Anzeiger» 2016 zurückkehrte.

Wanner studierte an der Universität Zürich und an der Columbia University in New York Politikwissenschaften, Geschichte und Kunstgeschichte und schloss mit dem Master ab. Die 33-Jährige absolvierte den zweijährigen Diplomlehrgang Journalismus am MAZ und war danach zuerst als Bundeshausredaktorin für die «Südostschweiz» und ab März 2015 für die AZ tätig. (pd/cbe)