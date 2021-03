Öffnungspaket des Bundesrates: «Wenig überzeugend» oder der «Anfang vom Ende»

SRF, Gaudenz Wacker:

«Der Bundesrat fährt also weiter auf Sicht. Er hält damit seinen Kurs, den er bereits vor knapp vier Wochen ankündigte. Bei den Befürwortern einer raschen Öffnung provoziert er damit entsprechend laute Kritik. Ihnen fehlen eine klare Perspektive, konkrete Öffnungstermine, generell: breite Lockerungen. Über die konkreten Wünsche der Mehrheit des Nationalrats setzt sich der Bundesrat damit hinweg. Ganz ignoriert er sie aber nicht. So denkt er zum ersten Mal in dieser Pandemie zumindest laut über Öffnungsschritte nach, während die Fallzahlen wieder steigen. (...) Die Töne werden in dieser kommenden dritten Sessionswoche vermutlich nicht viel weniger schrill sein als bis anhin.»

Watson.ch, Peter Blunschi:

«Alain Berset erinnerte an einen Autofahrer, der Gas geben möchte und gleichzeitig auf die Bremse tritt. (...) Wir wollen wieder in die Beiz oder zumindest draussen ein Bier oder einen Kaffee trinken und wissen gleichzeitig, dass die Zeit dafür noch nicht reif ist. Das läuft für den Bundesrat fast auf eine Quadratur des Kreises hinaus. (...) Berset räumte ein, dass die dritte Infektionswelle im Anrollen ist. Die angedachten Öffnungen sind deshalb durch Vorsicht geprägt. Kapazitäten werden beschränkt, in Innenräumen herrscht Maskenpflicht. Selbst in der Gartenbeiz darf man die Maske nur beim Essen und Trinken ablegen. (...) Um die Terrassen ist zeitweise eine Art Glaubenskrieg ausgebrochen. Vielleicht dürfen sie am übernächsten Montag öffnen, als 'Zückerchen' für die Bevölkerung und die gebeutelte Branche. Hoffnung auf mehr wäre vermessen. Das Gaspedal durchzudrücken ist momentan keine so gute Idee.»

Neue Zürcher Zeitung, Georg Häsler Sansano:

«(...) In einer äusserst fragilen Lage schlägt der Bundesrat zwar zögerliche Lockerungsschritte vor, warnt aber gleichzeitig vor einer dritten Welle. Er übernimmt im Nebel der Pandemie weiterhin die Verantwortung, allerdings ohne jeden Esprit. Die Landesregierung führt das Land nicht durch die Krise, sondern tastet sich von Woche zu Woche vor. (...) Der Bundesrat bleibt mit seiner Politik der kleinen Schritte im Mikromanagement gefangen. Was er am Freitag an möglichen Lockerungen vorgeschlagen hat, ist höchstens eine Grussbotschaft ans Parlament, das mehr Lockerungen will. (...) Seit einem Jahr gibt es keine Gewissheit, keine Planung, keinen gewohnten Rahmen. Deshalb braucht es Raum für individuelle Ideen und Pioniergeist, so dass Gastrobetriebe oder Kulturschaffende nicht die Regeln ausreizen müssen, um zu überleben, sondern selber etwas dafür tun können. (...) Es braucht eine Entkrampfung der Diskussion ? weniger Detailfragen, mehr Sinn fürs Grosse. (...) Eine Spaltung der Gesellschaft ist mit allen Mitteln zu verhindern.»

Tamedia, Arthur Rutishauser:

«Was die (...) vorgeschlagenen Öffnungsschritte betrifft, sticht vor allem die Öffnung der Fitnessclubs hervor. Dort soll es plötzlich möglich sein, in einem Innenraum ohne Maske Ausdauertraining zu machen. Alle verfügbaren Studien zeigen, dass die Fitnesszentren betreffend Ansteckungen zu den gefährlichsten Orten gehören. Auch ist fraglich, ob es denn wirklich klug ist, die Kinos teilweise wieder zu öffnen. Fazit: Das Öffnungspaket überzeugt nicht. Was sich brutal rächt, ist die Tatsache, dass ausser bei den Ältesten, die Impfrate noch immer sehr tief ist. (...) Dass in Grossbritannien und in den USA ernsthafte Öffnungsschritte diskutiert werden, ist darum nachvollziehbar. Bei uns hingegen ist es, ehrlich gesagt, zu früh, und es wird wohl nicht so schnell umgesetzt.» (sda/eh)