Elephant Stories: Wenn der Elefant im Raum zu reden beginnt

Publiziert am 22.06.2026

Die erste Folge ist am 18. Juni 2026 erschienen, der Podcast läuft auf Spotify und weiteren Plattformen. Die erste Staffel umfasst sechs Folgen von rund einer Stunde, neue Episoden erscheinen alle zwei Wochen.

Im Zentrum steht für jeden Gast dieselbe Frage: «Welche Geschichte ist wichtig für dich und dein Leben – aber bisher weiss kaum jemand davon?» Damit wollen die beiden Moderatorinnen bekannte Personen von einer unbekannten Seite zeigen. «Wir verstehen ‹Elephant in the Room› als Off-Space – hier können wir uns Zeit lassen und in die Tiefe gehen», lassen sie sich in der Mitteilung zitieren.

Für die erste Staffel zugesagt haben laut Mitteilung Moderatorin Gülsha Adilji, Schauspieler Patrick Frey, Schriftsteller Thomas Meyer, Köchin Tine Giacobbo, Podcasterin Dara Masi und Autorin Olivia El Sayed.

Produziert wird das Format von Elephant Stories, der Storytelling-Agentur, die Theile 2021 gegründet hat. Nach eigenen Angaben ist es deren erste vollständig eigene Publikation. Die Aufnahmen entstanden in den Studios der Zürcher Podcast-Agentur Audiokanzlei.

Gabathuler war Leiterin Podcast bei Tamedia und konzipierte den täglichen News-Podcast «Apropos» mit, den sie zusammen mit Philipp Loser moderierte; heute arbeitet sie als selbständige Audioproduzentin. Theile berichtete von 2014 bis 2018 als Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung aus der Schweiz, war Chefredaktorin des Branchenmagazins Schweizer Journalist:in und produzierte den Trennungspodcast «Breakup». (pd/nil)