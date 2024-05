20 Minuten: Wer gut informiert ist, gewinnt

Publiziert am 21.05.2024

In der Show treten jeweils ein Creator von 20 Minuten, eine Schülerin oder ein Schüler der Gastgeber-Schule sowie eine prominente Persönlichkeit in einem Quiz gegeneinander an. Einerseits wird dabei schulisches Wissen, aber insbesondere auch das aktuelle Weltgeschehen abgefragt, heisst es in einer Mitteilung. Damit werden Schulstoff und journalistische Inhalte miteinander verbunden. Das Format soll die Medienkompetenz von jungen Menschen spielerisch fördern.

Bei der ersten Austragung des «Klassenzimmer-Quiz», die am 17. Mai aus der Atelierschule in Zürich sowohl auf Web und App von 20 Minuten wie auch auf allen Social Media Plattformen live gestreamt wurde, haben sich Jan Löning, 20 Minuten Creator, Influencerin Nadia Goedhart sowie die beiden Schüler Sam Bernatschek und Gil Weber miteinander gemessen. Ganz knapp, mit nur einem Punkt Vorsprung gewonnen hat Jan Löning. Den Hauptgewinn des Quiz’, zwei 3-Tagespässe für das Open Air Frauenfeld, hat Jan direkt im Publikum vor Ort verlost. Rund 165'000 Views wurden generiert.

«Die erste Durchführung des Klassen-Quiz war ein voller Erfolg. Wir sind stolz darauf, dass wir Schülerinnen und Schüler mit dem Quiz dazu bewegen, verifizierte Nachrichten zu lesen. Wir wissen, wie viele Fake News in den Sozialen Medien kursieren. Umso wichtiger ist es, dass junge Menschen über das aktuelle Geschehen – ob über Politik, Wirtschaft, Sport oder Unterhaltung – richtig informiert sind», sagt Désirée Pomper, Chefredaktorin von 20 Minuten. (pd/spo)