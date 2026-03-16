Publiziert am 16.03.2026

Hinter der Maximedia AG steht Peter Wick, bekannt als Gründer des Wetterdienstes Meteonews und Betreiber der Newsplattform Zueriunterland24.ch. Als Verleger eines Printprodukts ist er bisher nicht in Erscheinung getreten.

Der Zuschlag erfolgte laut dem auf Simap.ch veröffentlichten Entscheid vom 3. Februar 2026 zu jährlich 330'000 Franken zuzüglich einmaliger Initialisierungskosten von 20'000 Franken – insgesamt rund 356'000 Franken inklusive Mehrwertsteuer. Damit entschied sich der Stadtrat für das teurere der zwei eingegangenen Angebote, wie der Tages-Anzeiger schreibt. Die Lokalinfo AG als bisherige Herausgeberin soll ihre Dienste für rund 325'000 Franken pro Jahr angeboten haben.

Der Vertrag läuft bis Ende 2030, mit Option auf vier weitere Jahre. Gefordert sind eine wöchentliche Printausgabe mit 12 bis 20 Seiten sowie einmal monatlich eine Gratis-Grossauflage in alle Haushalte. Ausdrücklich erwünscht sind auch erweiterte Online-Angebote mit tagesaktuellen News. Diese Anforderung könnte mit den Ausschlag gegeben haben für Wick und Maximedia, die bereits das Online-Portal ZU24.ch für das Zürcher Unterland betreiben.

Der Entscheid ist noch nicht rechtskräftig. Der Vertrag bedarf der Genehmigung durch den 32-köpfigen Gemeinderat. (nil)