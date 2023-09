Das Familienmagazin Wir Eltern feiert das 100-Jahr-Jubiläum. Bereits im Frühling kündigte Chefredaktorin Katja Fischer de Santi einen Relaunch an (persoenlich.com berichtete). Nun ist das Magazin in neuem Look erschienen, wie es in einer Mitteilung heisst. Zudem erscheint die September-Ausgabe auch mit inhaltlichenn Veränderungen. Das Familienmagazin bietet mehr Ideen und Services, eine Agenda sowie neue Kolumnen.

In seinem hunderten Jahr will sich Wir Eltern als frischer, moderner Titel, mittendrin im Familienleben präsentiert. Das neue Magazin bietet mehr Service und Ideen für die Familienzeit. Es soll Familien vom Kleinkinderalter bis in die Primarschulzeit mit hochwertigen journalistischen Inhalten begleiten, inspirieren und verbinden.

Neu werden im «Babykosmos» alle Ratgeberthemen rund um Schwangerschaft und Baby gebündelt. Im «Fokus» erfahren Leserinnen und Leser in grossen Reportagen, Interviews und Geschichten, was andere Schweizer Familien bewegt. Neue Rubriken wie die Agenda, Nachhaltig leben, Entwicklungs- und Erziehungsratgeber bieten frischen Lesestoff für Eltern, die es wissen wollen.

Das letzte Drittel des Magazins heisst neu «Familienzeit» und bietet tausendundeine Idee für einen inspirierenden und kreativen Familienalltag. Rezepte, Bastelanleitungen, Ausflugstipps, Wohnreportagen, Stil-Ideen und Produktetests sind weiterhin ein wichtiger Bestandteil, kommen aber im neuen Look daher. Verschiedene Gefässe im Print und auf Social Media ermutigen die Leserschaft zudem, Teil des Magazins zu werden. Sei es mit Lob oder Kritik, eigenen Erfahrungen oder Fragen. «wir eltern» wird auch in Zukunft ein Magazin sein für Eltern, die es wissen wollen. (pd/wid)