SRF Meteo: Witzname auf Wetterkarte oder da wo's gar nicht so schön ist

Wie das Freiluftstudio auf dem Dach des Studios am Leutschenbach, so entwickelte sich auch die Beschriftung der Prognosekarte zu einem Markenzeichen von SRF Meteo. Hier schöpft die Redaktion regelmässig aus der Fülle schweizerischer Ortsnamen. So werden nicht Bern oder Basel, Lausanne oder Lugano namentlich ausgewiesen, dafür liest man wenig bekannte Dörfer und Weiler wie Gretschis, Schoried oder Turin auf der Schweizerkarte.

Lauter «schöne» Namen

Am vergangenen Sonntag stellte sich der diensthabende Meteo-Redaktor Luzian Schmassmann eine besondere Aufgabe für die Auswahl der Ortschaften: Ihre Namen sollten alle irgendetwas mit «Schön» enthalten und dazu einigermassen regelmässig über die Fläche der Schweiz verteilt sein. Von Bellevue ganz im Westen bis Schönenbaumgarten am Bodensee und von Schönenbuch bis Bellinzona funktionierte das noch einigermassen gut – wobei Letzteres höchstens dem Klang nach ins Schema passte.

Knifflig wurde es aber in Graubünden. Hier gibt es offenbar keine Ortsnamen mit «Schön-» oder «Bel-». Und die Fläche des grössten Kantons auf der Wetterkarte einfach umbeschriftet zu lassen, ging irgendwie auch nicht.

So bemühte Schmassmann kurzerhand den Volksmund. Und der verballhornt Davos zu einem Davoschönisch – Da wo’s schön ist. Allerdings waren die Progonsen am Sonntagabend alles andere als schön. Für Montag sagte SRF Meteo Regen voraus für Davos.

So anschreiben, wie man die Orte ausspricht

Mit der Aktion reagierte SRF auch auf einen Publikumswunsch. «Man sagt uns regelmässig, SRF Meteo solle doch die Ortsnamen so anschreiben, wie die einheimische Bevölkerung sie auch tatsächlich ausspricht», teilt die Medienstelle auf Anfrage von persoenlich.com mit. Luzian Schmassmann habe sich am Sonntag davon inspirieren lassen. Und schuf damit eine Premiere. Noch nie habe man einen Witznamen auf der Wetterkarte veröffentlicht, teilt SRF mit. Publikumsreaktionen blieben bisher weitgehend aus. Eine einzige – positive - Rückmeldung habe man erhalten, heisst es.