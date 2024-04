Für die politische Stabilität eines Landes sind gesicherte Informationen eine Voraussetzung. Wer öffentlich-rechtliche oder privat finanzierte Radios betreibt, leistet einen Dienst an Staat, Bevölkerung und Demokratie. Um seine Funktionen dauerhaft erfüllen zu können, brauche das Radio für seine Programme einen gesicherten Zugang zu den Verbreitungsnetzen und zu jenen, die sie betreiben, schreibt der VSP. Allerdings müssten Radios heute drei Verbreitungstechnologien bedienen. Das werde für die Radios längerfristig wirtschaftlich nicht tragbar sein.

Die publizierte Studie geht der Frage nach, über welche Geräte in Zukunft Radio gehört wird. Für Radioveranstalter seien diese Antworten vital, weil sie schon jetzt ihre Investitionsentscheide für die Zukunft treffen müssten, so der VSP. Aufgrund von Zahlen, Daten, Fakten und Modellen, wie sie sich in den nächsten Jahren entwickeln können, soll die Studie Leitfaden und Orientierungshilfe für Radioveranstalter sein.

In der Studie wird vor allem dem Nutzungsverhalten beim Radiohören nachgegangen. Im Weiteren werden die derzeitigen Audio- und Radiotechnologien vorgestellt. Ein nächstes Kapitel beschäftigt sich mit dem zukünftigen terrestrischen Rundfunk über 5G Broadcast. Raum eingeräumt, wird auch der Frage nach dem Stand der UKW-, DAB+- und IP-Verbreitung. Abschliessend werden in der Studie Entwicklungsszenarien für Radio 2035+ gezeichnet und Schlussfolgerungen gezogen.

Auf Regulierungsfragen in Zusammenhang mit dem gesicherten Zugang zur Verbreitung geht die Studie nicht ein. Publiziert wird die Studie vom VSP zusammen mit der Convergent Media in Wien und der Swiss Media Cast AG In Zürich. Verfasser sind Jürg Bachmann (VSP-Präsident von 2006 bis 2024), Bertold Heil (Convergent Media Wien), Markus Ruoss (im Auftrag des VSP) sowie Bernhard Schmid (Swiss Mediacast).

Die Studie wird auf der Website des VSP, von Convergent Media und der Swiss Mediacast AG abrufbar sein. (pd/wid)