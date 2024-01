Weltwoche: «Zimmis» Medienkolumne feiert Jubiläum

Kassensturz

«Wir bieten Zuschauenden praktischen Nutzen»

«Wir bieten Zuschauenden praktischen Nutzen»

Redaktionsleiter Christian Dütschler sagt im Interview zum Jubiläum, wie er die Sendung weiterentwickeln will.

Der «Kassensturz» feiert in diesen Tagen sein 50-Jahr-Jubiläum. Redaktionsleiter Christian Dütschler sagt im Interview, was die SRF-Konsumentensendung auszeichnet und wie er sie weiterentwickeln will.

von Sandra Porchet