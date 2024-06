Radio SRF: Zoe Geissler wird Frankreich-Korrespondentin

Publiziert am 06.06.2024

Zoe Geissler wird die neue Radio-SRF-Korrespondentin in Frankreich/Maghreb. Die 32-Jährige wird künftig zu 100 Prozent über das politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Geschehen in Frankreich und später auch in den Maghreb-Staaten berichten, wie SRF am Donnerstag mitteilte.

«Mit Zoe Geissler übernimmt eine junge, motivierte Journalistin aus dem SRG-Talententwicklungsprogramm den Korrespondentenposten in Paris: eine ideale Ergänzung der Auslandredaktion von Radio SRF», lässt sich Susanne Brunner, Leiterin Auslandredaktion Chefredaktion Audio/Digital, in der Mitteilung zitieren.

Zoe Geissler, Produzentin und Redaktorin bei Radio SRF 4 News, hat einen Master in Politikwissenschaften von der Universität Zürich. Seit drei Jahren ist sie bei Radio SRF und nahm 2023 berufsbegleitend am jährlichen SRG-Talententwicklungsprogramm teil. 2024 hat Zoe Geissler den Ausland-Stage von der Journalistenschule MAZ erhalten und wird diesen in den nächsten Monaten in Ghana machen. Nach einer Ausbildungszeit bei der Auslandredaktion in Bern wird sie Anfang 2025 nach Paris umziehen.

In der Zeit zwischen dem Abgang des bisherigen Stelleninhabers und dem Stellenantritt der neuen Korrespondentin werden Veronika Meier und Philipp Scholkmann die Berichterstattung aus Frankreich und den Maghreb-Staaten sicherstellen.

Für die Stelle in Paris waren ursprünglich Anna Lemmenmeier und Samuel Burri vorgesehen, die bisher aus Afrika berichteten (persoenlich.com berichtete). Aus privaten Gründen verzichteten sie auf den Wechsel nach Frankreich. Wo die beiden stattdessen für SRF arbeiten werden, ist noch nicht entschieden. Dazu liefen Gespräche, heisst es in einer internen Mitteilung, die persoenlich.com vorliegt. (pd/cbe)