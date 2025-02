Publiziert am 10.02.2025

Die Biathlon-Titelkämpfe um zwölf Medaillensätze sind ab kommendem Mittwoch live auf SRF zwei sowie als Web-Livestream auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App zu sehen. Das Kommentatorenteam besteht aus Manuel Köng und dem Biathlon-Experten Matthias Simmen. Moderator Mevion Heim wird vor Ort Interviews mit Athleten und Vertretern des Schweizer Biathlonverbands führen, während Calvin Stettler als Reporter das Geschehen abseits der Wettkämpfe dokumentiert, wie SRF am Montag in einer Mitteilung schreibt.

Die Radioberichterstattung erfolgt über Radio SRF 3, wo sich Sportreporter Beat Sprecher regelmässig aus Lenzerheide melden wird. Das Regionaljournal Graubünden ergänzt die Übertragungen mit Hintergrundberichten. Zusätzlich bietet SRF auf seinen Online-Plattformen Resultate, Analysen und Interviews an.

Im Rahmenprogramm zeigt SRF verschiedene Formate zur Sportart und zum Schweizer Team. Nach dem Auftaktrennen wird am 12. Februar um 15.55 Uhr auf SRF zwei die Dokumentation «Biathlon in der Schweiz – Aufstieg einer Sportart» ausgestrahlt. Insgesamt plant SRF eine Berichterstattung von etwa 20 Stunden über alle Medienkanäle. (pd/nil)