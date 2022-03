SRG Freiburg: Zwei Frauen zu Ehrenmitgliedern ernannt

Der Verein SRG Freiburg hat sich nach dem Neustart von 2020 konsolidiert, wie er in einer Mitteilung schreibt. Das damals gewählte und letztes Jahr ergänzte Vorstandsteam um Präsident Jean-Claude Goldschmid lud am Freitagabend in der Primarschule Flamatt erstmals seit dem Ausbruch der Pandemie zu einer physischen Generalversammlung. 62 Mitglieder waren dabei. Es war die 33. Jahreszusammenkunft des Vereins, der 1989 als Freiburger Radio- und Fernsehgesellschaft (FRF) gegründet worden war.

Der Vorstand verdankte und verabschiedete Bernadette Lehmann, Gründungsmitglied, frühere Grossrätin, langjähriges Vorstandsmitglied, umtriebige Deutschfreiburger Delegierte in den Gremien der Regionalgenossenschaft Bern und Deutschschweiz, umsichtige Administrationschefin der SRF Freiburg und zweimalige Retterin des Vereins nach internen Krisen. Der Verein würdigte ihre für seine Existenz wesentliche Arbeit mit der Ehrenmitgliedschaft, wie es weiter heisst. Auch Sibylle Werndli, seit vielen Jahren in verschiedenen Funktionen für den Verein tätig, wurde für ihre Verdienste mit der Ehrenmitgliedschaft ausgezeichnet.

Der Präsident erinnerte an die ersten Veranstaltungen, die der Verein 2021 nach den ersten Höhepunkten der Pandemie durchführen konnte: der Vortrag von Moderatorin Nicole Berthold im Schloss Ueberstorf im August, die Teilnahme einer SRG-Freiburg-Abordnung zur Aufzeichnung der Sendung Arena in Zürich im Oktober, das Mediengespräch mit Oliver Kempa und die Teilnahme an der Livesendung «Persönlich» in Murten. Die Mitglieder genehmigten die Jahresrechnung 2021 und das Budget 2022, wie es weiter heisst: «Die Finanzen des Vereins waren und sind noch immer geprägt von den Unsicherheiten als Folge der Pandemie.»

Die Anwesenden hiessen zudem das Jahresprogramm mit den Vereinsanlässen für 2022 gut. Die zentralen Punkte sind eine Stadtführung in Freiburg mit Historiker und Politologe Claude Longchamp am 14. Juni, der Besuch der Sendung «Samschtig-Jass» in Spiez am 19. Oktober sowie die Übertragung des «MäntigApéro on Tour» am 7. November aus Tafers. Diese und weitere Informationen publiziert der Verein seit Kurzem auf einer neuen Homepage sowie auf seiner Facebook-Seite.

Den Abschluss und Höhepunkt der Generalversammlung habe der Vortrag des Ehrengastes Kathrin Winzenried gemacht. Seit Frühling 2022 wechselt sich die Journalistin mit Bettina Ramseier als «Kassensturz»-Moderatorin ab (persoenlich.com berichtete). Sie habe den Mitgliedern erläutert, wie eine Sendung entstehe, wie die Rahmenbedingungen seien und worauf die Programmmachenden achten müssten. (pd/tim)