Die diplomierte Wirtschaftswissenschaftlerin Aline Bassin arbeitet seit zwei Jahren im Wirtschaftsressort von Le Temps. Zuvor war sie als Radiojournalistin für RTS tätig. Gemäss einer Mitteilung freut sie sich, aktuelle Themen an der Seite «eines talentierten und erfahrenen Teams» zu beleuchten. Valère Gogniat, derzeit Leiter der Wirtschaftsrubrik, übernimmt die Verantwortung für den Bereich «Events» von Le Temps SA, ein Sektor, dessen Aktivitäten sich stark entwickeln würden.

Aline Jaccottet bringt laut Mitteilung viel Erfahrung vor Ort mit, da sie mehrfach in den Nahen Osten gereist sei, um von dort Reportagen und Umfragen für Printmedien und Radio zu machen. Als Spezialistin für die Verbindung zwischen Religion und Politik war sie in den letzten vier Jahren Korrespondentin von Le Temps in Israel und den palästinensischen Gebieten. Als ehemalige Referentin für Außenpolitik und Preisträgerin des Liliane-Jordi-Stipendiums habe sie eine Berufung: «die Welt zu erzählen und sie verständlich zu machen». Aline Jaccottet folgt als International-Leiterin auf Marc Allgöwer. Gemäss Mitteilung will sie sich für einen «lebendigen und inklusiven Erzähljournalismus einsetzen, der das, was weit weg erscheint, nahe bringt».

«Wir freuen uns, das redaktionelle Projekt von Le Temps mit diesen beiden kompetenten und engagierten Journalistinnen weiterentwickeln zu können. Sie zeichnen sich durch ihren Willen aus, die kollektive Intelligenz dieser Redaktion zu fördern und aufzuwerten – ein wesentlicher Ansatz, um unsere Leserschaft Inhalte mit hohem Mehrwert zu bieten», wird Madeleine von Holzen, Chefredaktorin von Le Temps, in der Mitteilung zitiert. (pd/tim)