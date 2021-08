Solothurner Zeitung: Zwei neue Chefredaktoren

Nach dem unerwarteten Tod von Balz Bruder (persoenlich.com berichtete) betraut CH Media eine Doppelspitze mit der Leitung der Solothurner Zeitung, des Oltner Tagblatts und des Grenchner Tagblatts. So heisst es in einer Mitteilung vom Freitagmorgen.

Im Kanton verankert

Der 27-jährige Solothurner Sven Altermatt hat bei CH Media bereits auf verschiedenen Posten gearbeitet, darunter auch bei der Solothurner Zeitung, wo er auch sein journalistisches Handwerk lernte. Seit 2018 berichtet er aus dem Bundeshaus. Mit seinen Recherchen und Analysen hat sich Altermatt, der in der Region Thal aufgewachsen ist, einen hervorragenden Ruf erarbeitet, schreibt CH Media.

Wie Altermatt stammt auch Lucien Fluri (38) aus dem Kanton Solothurn und arbeitet derzeit als Redaktor im Bundeshaus. Fluri hat lateinische Philologie und Geschichte studiert und arbeitete zwischen 2013 und 2019 als Kantonsredaktor und tragende Stütze bei der Solothurner Zeitung. 2017 war er im Rahmen eines Austauschprogramms bei der Berliner Zeitung tätig.

Ausgezeichnet für die Qualität ihrer journalistischen Arbeit

Fluri und Altermatt sind Absolventen der Schweizer Journalistenschule MAZ. Für Recherchen im Kanton Solothurn wurden sie mit Journalistenpreisen ausgezeichnet: Fluri erhielt 2015 den Medienpreis Aargau/Solothurn, Altermatt 2018 den Swiss Press Award.

«Es ist ein Glücksfall, dass es uns gelungen ist, die beiden Kollegen für die anspruchsvolle Aufgabe im Kanton Solothurn zu gewinnen», lässt sich Rolf Cavalli, der als Chefredaktor Mittelland bei CH Media auch die solothurnischen Ausgaben verantwortet, in der Mitteilung zitieren. «Mit Altermatt und Fluri haben wir Gewähr, dass die wertvolle Arbeit ihres Vorgängers Balz Bruder mit frischen Ideen fortgeführt wird – ob nun im digitalen Produkt oder in der gedruckten Zeitung.»

«Mit Altermatt und Fluri verliert die Inlandredaktion von CH Media zwar zwei hervorragende Mitarbeiter», fügt Patrik Müller, Chefredaktor der Zentralredaktion von CH Media an. «Aber sie sind mit ihrer Bundeshaus-Erfahrung und der Verankerung im Kanton Solothurn bestens gerüstet für ihre neue Funktion.»

«Der Abschied aus dem Bundeshaus wird mir nicht leicht fallen und ich werde das Inland-Team bestimmt vermissen», sagt Sven Altermatt zu seiner Ernennung. Aber es biete sich beim wichtigsten Medium in seinem Heimatkanton eine einmalige Chance. «Nirgendwo sonst ist man als Journalist buchstäblich so nah dran am Geschehen wie im Regionalen.» Das verpflichte zu sorgfältiger Einordnung und hartnäckiger Recherche.

«Da muss man zupacken», ergänzt Lucien Fluri: «Wir sind im Kanton verankert und freuen uns, die Entwicklungen in der Region zu beleuchten, das politische und wirtschaftliche Leben kritisch zu begleiten und engagiert darüber zu berichten, was die Menschen hier beschäftigt und bewegt.»

Bis Ende Oktober wird die Redaktion interimistisch vom langjährigen stellvertretenden Chefredaktor Urs Mathys (65) geleitet, der danach in Pension geht. (pd/lol)