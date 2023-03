Ringier: Zwei neue Frauen im Verwaltungsrat

Die Wahl von Cruickshank und Mossberg stelle «eine wertvolle Bereicherung für unser Unternehmen dar. Mit ihnen erweitern wir die digitale und technologische Kompetenz des Verwaltungsrates», wird Michael Ringier, Präsident des Verwaltungsrates der Ringier AG, in einer Mitteilung zitiert.



Anna Mossberg startete ihre Karriere 1996 beim schwedischen Telekommunikationskonzern Telia. 2010 wurde sie CEO des Internetproviders Bahnhof, 2012 Senior Vice President Strategy und Portfolio Management der Deutschen Telekom und 2015 Mitglied des Managementteams von Google Schweden. Von März 2021 bis Februar 2022 war Anna Mossberg als Managing Director der Silo AI, dem grössten skandinavischen KI-Labor tätig. Als Verwaltungsratsmitglied amtet sie derzeit bei Volvo Cars, Swedbank AB, Swisscom AG und dem global tätigen FMCG-Unternehmen Orkla ASA. Zuvor war Anna Mossberg Verwaltungsratsmitglied von Schibsted ASA. Anna Mossberg ist Mitglied des Axcel Management Beirates und des Impact Forum for Sustainability-Boards des World Economic Forums. Anna Mossberg hat einen M.Sc. in Wirtschaftsingenieurwesen der Technischen Universität Luleå und Executive MBAs der Universitäten Stanford und IE.

Nancy Cruickshank ist Operating Partner bei Exponent PE, wo sie erfolgreich die Portfoliounternehmen GoCity und Wowcher leitet. Zuvor war sie unter anderem Chief Digital Officer bei der Carlsberg Group und Non-Executive Director bei renommierten Unternehmen wie der TelecityGroup, einem der erfolgreichsten Technologieunternehmen Europas. Als Unternehmerin und Führungskraft im Technologiebereich kann Nancy Cruickshank eine beeindruckende Erfolgsbilanz vorweisen: Ihr Startup MyShowcase wurde als eines der 15 am schnellsten wachsenden Start-Ups in Grossbritannien ausgezeichnet. Zuvor hatte sie 1996 Condé Nast online gegründet. Ausserdem war Cruickshank massgeblich an der Entwicklung von Handbag.com, dem Marktführer im Bereich Beauty & Fashion, beteiligt und leitete das Digitalgeschäft der Telegraph Media Group. Nancy Cruickshank hat einen BA-Abschluss in Geschichte der Universität Leeds.



Palantir-VP verlässt Verwaltungsrat

Laura Rudas, Executive Vice President bei Palantir Technologies und seit Sommer 2020 Mitglied des Ringier-Verwaltungsrates hat sich nicht zur Wiederwahl gestellt. Michael Ringier, Präsident des Verwaltungsrates der Ringier AG: «Ich danke Laura Rudas herzlich für ihre Impulse und ihr wertvolles Mitwirken im Verwaltungsrat der Ringier AG während der letzten beiden Jahre . Ich wünsche Laura Rudas von Herzen alles Gute.»

Der Verwaltungsrat der Ringier AG setzt sich in der Amtsperiode 2023/2024 somit zusammen aus dem Verwaltungsratspräsidenten Michael Ringier, dem Vizepräsidenten Uli Sigg sowie den Mitgliedern Roman Bargezi, Urs Berger, Claudio Cisullo, Nancy Cruickshank, Lukas Gähwiler, Anna Mossberg, Prof. Felix Oberholzer-Gee und Michèle Rodoni. (pd/nil)