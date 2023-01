SRF: Zwei neue Stimmen bei «Musik für einen Gast»

Die zwei neuen Hosts sind beide vertraut mit SRF: Die 43-jährige Irene Grüter arbeitet bereits als Kulturjournalistin und Moderatorin bei Radio SRF 2 Kultur und die 34-jährige Melanie Pfändler war Auslandredaktorin von Radio SRF und Produzentin des «Club». Seit 8. Januar 2023 ergänzen die beiden das Moderationsteam um Eva Oertle, Hannes Hug und Michael Luisier in der Talksendung «Musik für einen Gast» auf Radio SRF 2 Kultur, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Schon lange habe ich mir gewünscht, diese Sendung moderieren zu dürfen, weil die Idee so einfach wie schön ist: ‹Musik für einen Gast› bietet Raum für Gespräche mit Menschen, die unterschiedliche Geschichten und Perspektiven mitbringen. Die Musik kann Türen zu Emotionen und Erinnerungen öffnen, die sonst vielleicht verschlossen bleiben», lässt sich Irene Grüter in der Mitteilung zitieren.

Melanie Pfändler sagt: «Etwas vom Schönsten an unserem Beruf ist für mich das Privileg, Fragen stellen zu dürfen. Andere Menschen kennenzulernen, Einblick in ihr Leben und ihre Arbeit zu erhalten und zu versuchen, ihren Blick auf die Welt zu verstehen. Und in dieser Sendung ermöglicht die Auswahl der Musikstücke noch einmal einen ganz eigenen, vertieften Zugang. Darum freue ich mich sehr auf diese neue Aufgabe.»

«Es ist toll, dass wir mit Irene Grüter und Melanie Pfändler zwei hochmotivierte junge Kolleginnen für unsere Talksendung gewinnen konnten», wird Eva Oertle, Team Coach Multimediales Team «Musik», zitiert. Sie ergänzt: «Beide sind erfahrene Journalistinnen mit einem feinen Gespür für Menschen und bringen frischen Wind in unser Team. Ich freue mich darauf, mit ihnen unser beliebtes Format weiterzuentwickeln und unserem Publikum eine noch breitere Palette an spannenden Gästen vorstellen zu können.»

Ihren ersten Gast – Komiker Sven Ivanic – wird Melanie Pfändler am 15. Januar 2023 begrüssen, bei Irene Grütter wird dann am 5. Februar 2023 die interkulturelle Moderatorin Yvonne Apiyo Brändle-Amolo Platz nehmen. (pd/tim)