Compresso: Agentur holt Roger Rüegger ins Advisory Board

Publiziert am 26.01.2026

Gemeinsam mit den bestehenden Verwaltungsräten Fridolin Stauffacher und Joko Vogel sowie der Geschäftsleitung mit Sascha Nadtochiy, Nina Kehl und Suzanne Nievergelt wird das Advisory Board die strategische Weiterentwicklung von Compresso begleiten. Das schreibt Compresso in einer Medienmitteilung.

Rüegger arbeitete als Executive Creative Director bei Publicis und der Y&R Group Switzerland (heute Ingo). Weitere Stationen waren Wunderman, Futurecom Interactive, Leagas Delaney sowie Event- und Trade Marketing bei Adidas. Parallel zu seiner Agenturtätigkeit ist Rüegger als Journalist, Autor und Blogger tätig.

Bei Compresso soll Rüegger die Agentur in Fragen der Markenführung, kreativen Weiterentwicklung sowie integrierten Kommunikations- und Digitalstrategien beraten. Zudem soll er die Positionierung im Bereich Public Relations und Content Creation begleiten.

«Überzeugende Kommunikation entsteht dort, wo Strategie, Kreativität und Inhalte zusammenspielen», wird Rüegger in der Mitteilung zitiert.

Compresso beschäftigt rund 25 Mitarbeitende und arbeitet in den Bereichen Public Relations, Brand Activation, Events, Kampagnen und Digital. (pd/nil)