Senarclens, Leu + Partner: Agenturchefin übergibt an Doppelspitze

Publiziert am 29.10.2026

Die Co-Geschäftsführung hat Senarclens, Leu + Partner (SLP) am 23. Oktober bekanntgegeben. Die Übergabe erfolgt laut einem LinkedIn-Beitrag der Agentur Ende Oktober. Leu, seit 1990 bei SLP, betreut weiterhin einzelne Mandate. Dazu gehören die Geschäftsführungsmandate für Bauen digital Schweiz / BuildingSmart Switzerland und die Group of Fifteen. Sie wolle die weitere Entwicklung der Agentur «aus einer neuen Rolle heraus begleiten», wird Leu in der Mitteilung zitiert.

Hasler arbeitet seit 2012 für SLP, zunächst als Projektleiterin. Seit 2018 gehört sie der Geschäftsleitung an. Die Übergabe an der Spitze zeichnete sich bereits im Handelsregister ab. Seit 2025 ist Hasler dort als Delegierte des Verwaltungsrats eingetragen. Leu war bis dahin Delegierte und ist seither Präsidentin.

Beyeler kam als Beraterin zu SLP und ist seit Anfang Jahr Mitglied der Geschäftsleitung (persoenlich.com berichtete). Die Neurowissenschaftlerin arbeitete zuvor über acht Jahre bei der Schweizerischen Studienstiftung.

Marina de Senarclens gründete die Agentur 1983. SLP führt Geschäftsstellen von Verbänden, Stiftungen und Organisationen und übernimmt für diese Kommunikation und Projektmanagement. Der Schwerpunkt liegt auf Bildung, Wissenschaft und Technologie. (pd/nil)