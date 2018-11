Compresso: Agentur zieht von Zürich nach Zollikon

Die Kommunikationsagentur Compresso ist umgezogen. Die Agentur verzeichnete in den vergangenen Jahren ein kontinuierliches Wachstum. Mittlerweile zählt Compresso 34 Mitarbeitende. Die Büros an der Jenatschstrasse in Zürich teilte die Kommunikationsagentur mit stewards.ch, einer Agentur für Personaleinsätze. Die Bürogemeinschaft besteht aus mehr als 60 Mitarbeitenden, wie es in einer Mitteilung heisst.

Seit zwei Wochen sind Compresso und stewards.ch an einem neuen Standort, direkt am See, in Zollikon. Die nahe der Stadt gelegene neue Büroliegenschaft an der Seestrasse 49 biete genügend Raum für kreatives Schaffen und weiteres Wachstum, heisst es weiter. Auf drei Ebenen würden die Mitarbeitenden im State-of-the-Art-Bürogebäude in designstarkem Ambiente arbeiten. «Das Haus entspricht aktuellstem Minergie-Standard und die einzigartigen Böden wurden exklusiv von der internationalen Künstlerin Malene Bache inszeniert. Die Gestaltung der neuen Liegenschaft entstand in enger Zusammenarbeit mit dem Architekten und Liegenschaftenbesitzer Markus Moser», schreibt die Agentur.

Nebst den Agenturen Compresso und stewards.ch biete der neue Firmenstandort auch Platz für die Unternehmen Zimmermann Communications, welche erst kürzlich von Leo-Burnett-Mitgründer Rolf Zimmermann ins Leben gerufen wurde, sowie Primeur, dem von Kommunikationsprofi Joko Vogel gegründeten Start-up. (cbe)