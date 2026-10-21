Publiziert am 21.10.2026

Die Zürcher Agentur Scholtysik hat den neuen Markenauftritt von Avenir Suisse entwickelt. Grundlage ist laut einer Mitteilung der Agentur vom Mittwoch die überarbeitete Strategie des Think-Tanks. Worin diese besteht, führt die Mitteilung nicht aus. Scholtysik hatte das Mandat im November 2025 erhalten (persoenlich.com berichtete).

«Wir wollen etwas bewegen. Dafür müssen wir Menschen erreichen, zum Nachdenken anregen und ins Gespräch kommen», lässt sich Avenir-Suisse-Direktor Jürg Müller in der Mitteilung zitieren.

Kernelement ist der Doppelpunkt aus dem bestehenden Logo. Er soll neu auch als eigenständiges Element erscheinen, etwa um Fragen zu markieren. Die Farben Rot, Weiss und Schwarz prägen das Erscheinungsbild, ergänzt durch eine erweiterte Farbpalette und Regeln für Datenvisualisierungen. Als Hausschrift dient «Liber», die für Avenir Suisse angepasst wurde. Bei der Bildsprache setzt die Agentur auf Motive, die ihre Pointe oft erst zusammen mit der Überschrift entfalten. Bilder ohne inhaltlichen Bezug sollen entfallen.

Umgestellt ist seit dem 19. Oktober zunächst die Website. Die Gestaltung stammt von Scholtysik, umgesetzt hat sie die Agentur Sergeant. Die weiteren Anwendungen werden laut Mitteilung in den kommenden Wochen schrittweise eingeführt. Angaben zu den Kosten enthält die Mitteilung keine. (pd/nil)