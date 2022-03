TX Group: Anteile von MoneyPark verkauft

Die Verlagsgruppe TX steigt beim Hypothekenvermittler Moneypark ganz aus. Sie verkauft das Restpaket an die Helvetia. Derweil tritt Moneypark-Gründer und CEO Stefan Heitmann kürzer und übergibt den Chefposten im Mai an Martin Tschopp von der Helvetia.

Nachdem die TX Group bereits 2016 einen Teil ihrer Moneypark-Beteiligung an die Helvetia verkauft hatte, gehen nun auch noch die verbleibenden Anteile an den Versicherer, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.



Wie gross das Paket ist, ist nicht bekannt. Über Einzelheiten zum Verkauf sei Stillschweigen vereinbart worden. Die Helvetia war bereits davor grösster Aktionär der 2012 gegründeten Moneypark. Die TX Group war 2014 mit einer Minderheitsbeteiligung eingestiegen.



Das Fintech Moneypark habe sich den letzten Jahren «hervorragend» entwickelt und sei mit einem jährlich vermittelten Hypothekarvolumen von klar über 3 Milliarden Franken zum Marktführer in diesem Bereich avanciert, schreibt die TX Group weiter. Nun sei ein guter Zeitpunkt für den Verkauf der Restbeteiligung. Zugleich scheidet TX-Manager Jens Schleuniger aus dem Verwaltungsrat von Moneypark aus.

Jens Schleuniger, Investment Director bei TX Ventures, sagt laut Mitteilung: «MoneyPark hat sich unter der Leitung von CEO und Founder Stefan Heitmann hervorragend entwickelt. Mit deutlich über CHF 3 Milliarden an jährlich vermittelten Hypothekarvolumen ist MoneyPark zum klaren Marktführer in diesem Bereich avanciert und konnte sein Angebot in den letzten Jahren erfolgreich auch auf Immobilientransaktionen sowie Vorsorgeleistungen ausweiten.»

Auch die Geschäftsleitung der TX Group freut sich über die erfolgreiche Transaktion. «Wir sind mit dem Wachstum von MoneyPark sehr zufrieden und sehen jetzt einen guten Zeitpunkt für den Verkauf. Das Unternehmen ist vom Start-up zu einem führenden Fintech geworden und macht mit dem heute kommunizierten Führungswechsel einen weiteren Entwicklungsschritt. Dem MoneyPark-Team und Helvetia wünschen wir weiterhin viel Erfolg», ergänzt Daniel Mönch, Chief Strategy Officer TX Group.



CEO-Wechsel im Mai



Einen Wechsel gibt es auch in der operativen Leitung von Moneypark. Gründer und CEO Stefan Heitmann werde sein Amt im Mai an den jetzigen Verwaltungsratspräsidenten Martin Tschopp übergeben, schreibt Helvetia. Nach zehn Jahren an der Spitze von Moneypark sei der Zeitpunkt gekommen, um die Leitung abzugeben, so Heitmann. Er bleibe aber Aktionär und Teil des Verwaltungsrats.





Moneypark sei «exzellent» aufgestellt und es gelte die gute Marktposition noch auszubauen, wird Tschopp seinerseits in der Mitteilung zitiert. Er gehört seit 2019 dem Verwaltungsrat an und ist seit 2017 auch bei der Helvetia tätig. Neben Moneypark leitet er auch noch den Helvetia Venture Fund, die Online-Versicherung Smile und das Kunden- und Marktmanagement von Helvetia Schweiz.

«Als Gründer eines Unternehmens die Nachfolge einzuleiten,ist emotional nicht einfach, aber nach zehn Jahren an der Spitze vonMoneyPark ist nun der richtige Zeitpunkt gekommen. Es freut mich ausserordentlich, mit Martin Tschopp einenfachlich versierten und menschlich herausragenden Nachfolger zu haben», erklärt Stefan Heitmann, Gründer und CEO vonMoneyPark, laut Mitteilung. Stefan Heitmann ist weiterhin Aktionär und bleibt MoneyPark als Verwaltungsrat mit exekutiver Rolle für Grosspartner-schaften erhalten. (sda/pd/mj)