FABulous: Flurina Baumann gründet Digitalberatung

Publiziert am 22.10.2026

Flurina Baumann hat am Donnerstag die Gründung ihrer Beratungsfirma FABulous bekannt gegeben. Im Handelsregister ist die Firma mit Sitz in Bern seit dem Sommer eingetragen. Baumann ist alleinige Gesellschafterin und Geschäftsführerin.

Zielgruppe sind gemäss Mitteilung mittlere und grosse Unternehmen in der Schweiz, vor allem aus dem Finanz- und Bankensektor, sowie die öffentliche Verwaltung. Das Angebot reicht von der Analyse bestehender Prozesse über die Umsetzung inklusive Change Management bis zur Erfolgskontrolle. Dabei will Baumann besonders darauf achten, dass die Mitarbeitenden neue Systeme verstehen und auch nutzen.

Viele Unternehmen täten sich schwer, Digitalisierungsprojekte mit messbarem Nutzen umzusetzen, begründet Baumann den Schritt. In den meisten Fällen fehle «vor allem der Fokus auf die Menschen und den Mehrwert», wird sie in der Mitteilung zitiert.

Beim IT-Dienstleister Arcplace war Baumann ab März 2025 Head of Sales & Marketing, laut Mitteilung auch Mitglied der Geschäftsleitung. Im Mai 2026 vermeldete das Fachmagazin IT Reseller, dass sie das Unternehmen bereits verlassen habe. Laut Arcplace erfolgte die Trennung im gegenseitigen Einvernehmen. Vor Arcplace arbeitete Baumann knapp sieben Jahre bei Emmi, wo sie Digitalisierungs- und KI-Projekte verantwortete, zuletzt als Head Data & Digital Experience. Davor war sie bei der Migros Aare und der Berner Kantonalbank tätig. (pd/nil)